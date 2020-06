Lahan Percontohan Jadi Ikon untuk Mendongkrak Hasil Panen Petani

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Lahan Percontohan di yang dikelola di Desa Parlimbungan, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat oleh Ikatan Sudagar Muslim Indonesia (Ismi) Aceh Barat bersama Polres dan Dinas Petanian menjadi salah satu icon pertanian dalam upaya peningkatan hasil produksi gabah petani saat ini.

Lahan yang disediakan seluas 2,5 hektar ditargetkan mampu menghasilkan produksi minimal 20 ton.

“Lahan percontohan ini kita dilakukan untuk memotivasi menndongkrak hasil panen petani, dan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan, ini tahap awal yang kita lakukan bersama Ismai dan Dinas Pertani,” ungkap Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Armuda kepada Wartawan, Selasa (2/6/2020), di sela-sela kegiatan penanaman perdana di di Parlimbungan.

Ketua Ismi Aceh Barat Amiruddin ST menjelaskan, lahan percontohan ini semuanya menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pertanian, termasuk melibatkan tenaga ahli bidang pertanian yang menggunakan tehnologi.

Percontohan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil panen dan untuk ketahanan pangan di Aceh Barat.

“Biasanya hasil penen (padi) 4-6 ton per hektar, namun dengan bercocok tanak padi mengandalkan tehnolgi maka per hektar kita targetkan harus bisa mencapai 10 ton per hektar,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya, sehingga masyarakat tani nantinya bisa termotivasi dengan perolehann hasil yang memuaskan dengan system yang sedang dikerjakan saat ini.

Lahan seluas 2,5 hektar yang merupakan lahan tidur di Desa Parlimbungan, telah dikelola menjadi area sawah percontohan.

Budidaya padi ini, menggunakan bibit unggul varietas Ciherang, sehingga hasil panen yang diperoleh bakal sangat memuaskan.