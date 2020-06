Lagu Kekeyi 'Keke Bukan Boneka' Dihapus Youtube, Kevin Aprillio: Kamu Pencipta Lagu Hebat

SERAMBINEWS.COM - Kabar soal dihapusnya lagu milik selebgram Kekeyi berjudul 'Keke Bukan Boneka' di platform youtube terus mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Termasuk beberapa musisi di Tanah Air yang juga ikut menyuarakan pendapat mereka soal keputusan di take-downnya lagu yang sempat trending nomor satu di youtube tersebut.

Salah satunya ialah personal band Vierratale, Kevin Aprillio yang sebelumnya sempat sukses mencover lagu Kekeyi bersama dengan sang vokalis, Widy.

Melalui akun instagramnya, Kevin lagi-lagi mengunggah tangkapan layar isi percakapannya bersama dengan kekeyi, Jum'at (5/6/2020).

Dari isi percakapannya itu, diketahui bahwa Kevin semula belum mengetahui bahwa video lagu yang sempat ia cover bersama dengan vokalisnya itu sudah dihapus di Youtube.

Kevin pada awalnya meminta izin pada Kekeyi untuk mengunggah isi percakapan mereka di akun instagramnya.

Ia kemudian memuji single perdana Kekeyi dan mengatakan bahwa Kekeyi berbakat dalam membuat lagu.

Menerima pujian itu, Kekeyi kemudian mengabarkan bahwa lagunya itu sudah di take down dan pelakunya bukanlah dirinya.

"Tapi udah di claim kak dan di take down. Bukan aku yang take down," tulis Kekeyi pada Kevin.

Mendengar kabar itu, Kevin semula tidak yakin dan bertanya apa penyebab lagu Kekeyi di hapus.