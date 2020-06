Artis Nikita Willy Mengaku Ingin Jadi Ibu, Tapi Masih Belum Siap Menikah, Ada Apa?

Ya, Nikita Willy mengungkapkan keinginannya untuk bisa menjadi seorang ibu dalam waktu lima tahun mendatang.

SERAMBINEWS.COM - Ada-ada saja, artis satu ini mengaku sangat ingin menjadi ibu.

Tapi ia belum siap menikah, ada apa?

Ya, Nikita Willy mengungkapkan keinginannya untuk bisa menjadi seorang ibu dalam waktu lima tahun mendatang.

Namun, ia belum siap menjalani komitmen dalam berumah tangga.

Hal tersebut diungkapkan Nikita Willy saat melakukan video call dengan Luna Maya dan diunggah Luna di channel YouTube miliknya beberapa waktu lalu.

Awalnya Luna bertanya dalam lima tahun ke depan apalagi yang ingin dicapai Nikita Willy karena Luma mengganggap Nikita Willy sudah memiliki semuanya.

"Lima tahun ke depan ngapain? Apalagi?," tanya Luna Maya dalam vlognya beberapa waktu lalu.

"Apa yaa, i want to be a mother," ucap Nikita Willy sembari tertawa.

Mendengar jawaban Nikita Willy, Luma Maya penasaran apakah artis dengan julukan "Ratu Sinetron" itu sudah ada rencana untuk melangkah ke jenjang pernikahan.