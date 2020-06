Minggu, Ramai Warga Menikmati Mi Sure di Ujong Pie Laweung Pidie

Warga menikmati mi sure di Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, Minggu (7/6/2020).

Kuliner tersebut berupa mi instan yang dipadukan dengan ikan tongkol yang dipotong kecil-kecil yang dimasak tumis.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ramai warga menikmati mi sure atau mi ikan tongkol di Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Pidie, Minggu (7/6/2020).

Kuliner tersebut berupa mi instan yang dipadukan dengan ikan tongkol yang dipotong kecil-kecil yang dimasak tumis.

Rasanya semakin sensasi di mulut saat cabai rawit dipotong kecil-kecil dimasukkan kedalam mi sure milik Karimuddin (38) tersebut.

Sepintas dilihat seperti mi biasa, tapi rasanya juara.

Satu porsi mi sure dijual Rp 16 ribu per piring. Namun, jika ikan tongkol dibawa sendiri, maka harganya Rp 11 ribu per piring.

• AS Klaim Punya Bukti Cina Sabotase Pengembangan Vaksin Corona

• Sempat Dikarantina di Deli Serdang, 3 dari 60 TKI dari Malaysia Dipulangkan ke Wilayah Barat Selatan

• Pemain Liga Spanyol Adakan Hening Cipta 1 Menit Sebelum Laga untuk Hormati Korban Covid-19

Pantauan Serambinews.com, Minggu (7/6/2020), semua kursi yang di warung mi sure milik Karimuddin penuh.

Ramainya pengunjung, karena warga membawa keluarganya untuk menyantap mi sure tersebut.