Viral Artis Korea Han Byul Curi Perhatian Warganet Setelah Bawakan Lagu Kisah Cinta Kita

SERAMBINEWS.COM - Artis Korea Selatan Han Byul, mencuri perhatian warga Melayu dan mendapat banyak penggemar.

Salah satu yang membuat diri artis Korea Selatan Han Byul, semakin digandrungi karena berhasil mengcover lagu dengan baik, selayaknya orang Melayu.

Video cover lagu yang dibawakan oleh Han Byul menjadi sorotan, selain dirinya bisa membawakan lagu itu dengan baik, logat Korea samar-samar dari suaranya, sehingga cover lagunya terdengar unik.

“Kisah Cinta Kita, Live Cover of this sweet song by Hafiz Suip Full Video on YouTube,” tulis artis Korea Selatan Han Byul pada Instagram bercentang biru @onestarbyul.

Postingan itu diunggah pada hari Senin (8/6/2020), sampai hari ini Rabu (10/6/2020), video cover Han Byul itu sudah disaksikan sebanyak 59,578 tayangan.

Artis Korea Selatan Han Byul membawakan lagu ‘Kisah Cinta Kita’ lagu yang dikenal sering dibawakan oleh Mohammad Hafiz bin Mohd Suip.

Mohammad Hafiz merupakan penyanyi Malaysia yang mulai terkenal setelah berhasil memenangkan Akademi Fantasia Musim 7 Malaysia.

Artis Korea Selatan Han Byul mencuri perhatian, membawakan lagu dengan cukup baik seperti orang Melayu pada umumnya.

Meski hanya bermodal sebuah mikrofon, Han Byul bisa membuat suara cukup tinggi seperti penyanyi Mohammad Hafiz.

Warganet memuji kemerduaan suara artis Korea Selatan Han Byul, hampir rata-rata warganet mengapresiasi dirinya karena berbakat membawakan lagu dalam bahasa Melayu.