VIRAL Mahasiswa Indonesia Baku Hantam di San Diego hingga Bule Hingga Tergeletak, Ternyata Bonek

SERAMBINEWS.COM - Viral sebuah video yang menunjukkan dua orang pria berkelahi.

Salah satunya ternyata merupakan orang Indonesia.

Terkait hal tersebut, Peter F. Gontha selanjutnya mengungkapkan siapa sosok pemuda Indonesia heroik yang ia sebut jago berkelahi tersebut.

Dalam Video tersebut menampilkan seorang pria yang diduga merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Melansir unggahan akun Twitter @Hustle_NBA yang mengunggah video tersebut, pria berbaju hitam tadinya akan melintas di suatu jalan di San Diego.

Akan tetapi, ia justru dihadang oleh sang pria berbaju abu-abu.

"No tasers needed got ourselves a fight in San Diego (Tak butuh stun gun untuk berkelahi di San Diego)," tulis akun Twitter tersebut.

Pria Indonesia itu pun berjalan mundur untuk menghindari pria asing yang berusaha menyerangnya.

Keduanya berjalan cukup jauh dari tempat si pria berbaju abu-abu tersebut melakukan penghadangan.

Hingga tiba keduanya di depan sebuah mobil yang berhenti karena lampu merah sedang menyala.