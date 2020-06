Live Streaming Manchester City vs Arsenal di Mola TV Malam Ini Pukul 02.15 WIB

SERAMBINEWS.COM -- Laga sarat gengsi antara Manchester City vs Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris, akan berlangsung di Stadion Etihad, Kamis (18/6/2020) dini hari.

Pertandingan Manchester City vs Arsenal, disiarkan langsung Mola TV dan bisa diakses secara streaming pukul 02.15 WIB.

Arsenal diprediksi kesulitan untuk mengalahkan Manchester City di lanjutan Liga Inggris.

Arsenal sendiri dipercaya mematok poin penuh dalam laga tandangnya kali ini.

Posisi mereka yang terbilang jauh dari habitatnya membuat tim kota London Utara wajib menang di sembilan laga sisa.

Saat ini tim besutan Mikel Arteta menempati urutan kesembilan dengan koleksi 40 poin.

Posisi tersebut terbilang bukan menjadi habitat dari The Gunners yang biasanya nangkring di The Big Six.

Praktis, Aubameyang dkk harus menyapu bersih laga sisa Liga Inggris musim ini jika berkeinginan mendapatkan tiket Liga Champions.

Meskipun demikian, laju Arsenal untuk mewujudkan mimpinya tersebut terbilang sulit.

Ketika jalannya kompetisi kembali bergulir setelah vakum selama tiga bulan, rival dari Tottenham Hotspur itu mendapatkan lawan yang sulit.