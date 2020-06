VIRAL Pria Ini Rias Kekasihnya untuk Pemotretan Couple, Ini Kisah di Baliknya

SERAMBINEWS.COM - Candra, pria asal Bireuen, Aceh menjadi viral setelah mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya tengah merias kekasihnya, Uzkia Fahira.

Video tersebut pertama kali diunggah Candra di akun TikTok pribadinya, @candrabacan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, @ca.ndra, terlihat Candra tengah merias Uzkia fahira untuk melakukan pemotretan.

Kepada Tribunnews.com, Candra menjelaskan awal mula bagaimana dirinya merias pacarnya itu.

Keterampilannya merias itu, bermula saat dirinya masih kuliah di jurusan kesenian di salah satu universitas negeri di Banda Aceh.

Saat semester tiga, Candra pernah mendapatkan mata kuliah Tata Rias.

"Tapi tata riasnya itu tata rias panggung, jadi kayak kita diajarin untuk make up jadi tua, kemudian make up karakter, gitu."

"Pokoknya make up panggung gitu bukan make up pengantin atau make up cantik gitu."

"Ada juga make up cantik tapi sebatas make up penari," ungkap Candra, kepada Tribunnews.com, Kamis (18/6/2020).

Meski saat itu dirinya tidak suka merias, tapi dari situ Candra mengaku mulai mengetahui produk-produk make up.