Viral Live IG dan Merayu Gadis, Aktor ini Kikuk Setelah Ayah Si Gadis Muncul

SERAMBINEWS.COM - Remy Ishak, aktor Malaysia ini mendapat perhatian warganet setelah melakukan live streaming IG bersama fansnya.

Aktor ini melakukan live streaming, namun terjadi kejadian yang tak terduga.

Live sedang berlangsung dengan seorang gadis, tiba-tiba kepala ayah dari gadis ini seperti mengintip dan berbicara dengan Remy Ishak.

Aktor ini terkejut dan mengakui sangat heran tiba-tiba ada orang muncul, bahkan ia sempat mengucap bagai hantu.

Postingan ini dibagikan oleh pengguna Twitter @hotcaramelatte, pada hari Jumat (19/6/2020).

“remy ishak complimented me??? should i say i won at life???,” tulis @hotcaramelatte.

Sampai hari ini, Minggu (21/6/2020), postingan ini sudah disaksikan sebanyak 684 ribu tayangan.

Serta sudah diretweet 27,1 ribu kali oleh pengguna Twitter sehingga cuplikan live streaming ini menjadi viral.

Selain itu, video ini pun viral di media sosial lainnya seperti Instagram.

Gadis ini menjadi perhatian warganet setelah melakukan live IG dengan aktor terkenal Malasyia.