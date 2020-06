Mata Uang Iran Anjlok, Turun Jadi 192.800 Riyal Per Dolar AS

SERAMBINEWS.COM, TEHERAN - Perekonomian Iran yang mulai memasuki masa krisis tampaknya semakin parah.

Sanksi dari Presiden AS, Donald Trump telah memasuki seluruh sisi kehidupan warga Iran tanpa kecuali.

Uang dolar AS yang semakin sulit didapat untuk dikumpulkan, telah membuat sebagian warga untuk eksodus ke luar negeri, terutama Uni Erop.a

Dilaporkan, mata uang Riyal Iran turun drastis pada Senin (22/6), apa yang dikatakan para ekonom dampak wabah virus Corona.

Di pusat pertukaran mata uang asing Teheran di Ferdowsi Street, mata uang itu diperdagangkan di sekitar 192.800 riyal per dolar AS pada tengah hari, menurut laporan wartawan AFP.

Riyal telah mencapai titik terendah dalam sebulan terakhir ini, runtuh di bawah 190.000 riyal per dolar AS setelah keputusan AS pada 2018 untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir.

Seorang warga Teheran, Reza tampak putus asa ketika pergi ke tempat pertukaran uang untuk membeli dolar AS.

Dia akan menggunakan untuk membayar biaya universitas anggota keluarganya di luar negeri.

“Nilai ril terhadap dolar AS mengerikan sekali sekarang", kata Reza (35) yang bekerja di Grand Bazaar Teheran.

"Kami melihat kejatuhan setiap hari," katanya kepada AFP.