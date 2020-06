Kecanduan Miras, Tiga Orang Tewas dan Satu Buta Setelah Meneguk Hand Sanitizer

Tiga orang tewas dan satu orang buta secara permanen akibat keracunan metanol setelah meneguk hand sanitizer di New Mexico, Amerika Serikat.

Departemen Kesehatan New Mexico mengatakan tiga orang lainnya yang juga meneguk hand sanitizer dalam kondisi kritis.

Sementara itu, Departemen Kesehatan New Mexico mengatakan tiga orang lainnya yang juga meneguk hand sanitizer dalam kondisi kritis.

Dikatakan bahwa ketujuh orang itu minum hand sanitizer yang digunakan sebagai cairan pembersih tangan yang mengandung metanol.

Pejabat kesehatan setempat mengatakan kasus-kasus tersebut dilaporkan ke New Mexico Poison Control selama beberapa minggu di bulan Mei, dan itu terkait dengan alkoholisme.

Melansir dari CNN, Senin (29/6/2020), otoritas itu tidak memberikan rincian tambahan tentang para korban atau di mana insiden itu terjadi.

Beberapa orang diketahui menggunakan hand sanitizer untuk mabuk karena kandungan alkohol di dalamnya.

Brandon Warrick, asisten profesor di Universitas New Mexico yang disertifikasi dalam pengobatan darurat, toksikologi medis, dan kecanduan, mengatakan kepada The New York Times bahwa ini adalah jumlah terbesar kasus keracunan metanol yang pernah dilihatnya.

Warrick menghubungkannya dengan fakta bahwa, secara historis, keracunan metanol telah terjadi pada saat alkohol sulit didapat.