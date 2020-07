Neptunus dan Uranus, Planet Penghasil Hujan Berlian

Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan di Nature Communications, ada bukti baru yang membuktikan keberadaan "hujan berlian" di Neptunus dan Uranus

SERAMBINEWS.COM - Neptunus dan Uranus adalah dua planet besar paling jauh di Tata Surya dan juga merupakan planet yang jarang dieksplorasi.

Tiga puluh tahun lalu, pesawat luar angkasa ‘Voyager 2’ menjadi satu-satunya misi luar angkasa yang telah mendekati Neptunus dan Uranus.

Eksperimen baru tersebut memberikan pengetahuan penting tentang fisika di kedua planet itu..

Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan di Nature Communications, ada bukti baru yang membuktikan keberadaan "hujan berlian" di Neptunus dan Uranus.

Uranus dan Neptunus mungkin dikenal sebagai "raksasa es" tetapi di bawah permukaannya yang dingin, suhu dan tekanannya sangat tinggi sehingga terjadi reaksi fisik yang luar biasa.

Bahkan, para ilmuwan percaya bahwa berlian dapat terbentuk dari hujan di dalam planet-planet ini.

Melansir dari IFL Science, Rabu (1/7/2020), menurut sebuah studi baru yang diterbitkan di Nature Communications, bukti eksperimental bahwa fenomena aneh ini mungkin benar-benar terjadi.

Para peneliti menggunakan SLAC (the US DoE's National Accelerator Laboratory) Linac Coherent Light Source (LCLS) yang luar biasa untuk mempelajari bagaimana suatu hidrokarbon akan berperilaku di bawah tekanan dan temperatur yang diharapkan 10.000 kilometer (6.200 mil) di dalam Neptunus.