Amerika Vs China, Angkatan Laut Mana yang Lebih Kuat?

SERAMBINEWS.COM - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Cina makin memanas di Pasifik.

Bahkan, angkatan laut kedua negara besar itu sempat bertemu di Laut Cina Selatan.

Ada dua kapal induk Amerika berlayar ke Laut Cina Selatan pada hari Sabtu (4/7/2020) dan bertemu militer Cina yang juga sedang berlatih di wilayah yang berdekatan.

Dilansir dari The New York Times, dua kapal induk AS itu kabarnya dikirim untuk mendukung wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Sepasang kapal itu datang bersamaan dengan kapal perang dan pesawat terbang.

Menurut Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, pengiriman armada tersebut merupakan bentuk latihan untuk meningkatkan pertahanan udara dan serangan rudal jarak jauh.

Di sisi lain, China cuma mengoperasikan satu unit kapal induk yang saat ini sedang beroperasi penuh.

Sementara satu unit lagi baru akan dipersiapkan untuk beroperasi.

Aktivitas yang cukup agresif dari dua negara adidaya ini jelas langsung menjadi sorotan internasional.

Apalagi selama ini Laut Cina Selatan memang jadi salah satu wilayah perairan paling "panas" di Bumi.