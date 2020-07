Viral, Pengguna Tik Tok Ini Beberkan Perbedaan Mi Instan Goreng di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa

SERAMBINEWS.COM - Sulit rasanya menemukan orang Indonesia yang tak pernah mencicipi mi instan.

Maklum, bisa dibilang mi instan menjadi salah satu makanan instan favorit orang Indonesia.

Bahkan mi instan produksi pabrik yang berkode saham INDF pernah dinobatkan sebagai makan terlezat di dunia.

Ya, kemasan mi goreng masuk 10 besar makanan terlezat di dunia versi Los Angeles Times tahun 2019 lalu.

Namun dibalik kelezatannya mi instan goreng, ternyata pengguna Tik Tok ini mengungkapakan perbedaan antara produk mi instan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Akun Tik Tok bernama Inggrid Riana (@extraordinarygirlll) membeberkan perbedaan mi instan goreng di pulau jawa dan luar pulau jawa.

• Ini Chat Pertama Rey Mbayang yang Bikin Dinda Hauw Setujui Ajakan Taaruf Hingga Menikah

• Viral, Pernikahan Dua Sejoli Ricuh, Ibu Mempelai Wanita Ngamuk Saat Akad, Diduga Tak diberi Tahu

• VIRAL Video Wanita Lempar Al-Quran Sambil Marah dan Ancam Robek, Pelaku Sudah Diamankan Polisi

“Bye the way, anyway, gue ga pernah seniat ini,” kata Inggrid mengawali video Tik Tok-nya.

Ia mengungkapan bahwa banyak orang yang tidak percaya akan perbedaan mi instan goreng di pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

“Tapi karena banyak yang kepo dan gak percaya, ini gue beli ind*mie-nya Kalimantan dan barusan gue beli ind*mie-nya Jawa,” ujar Inggrid.

Inggrid pun menepatkan mi instan goreng asal pulau jawa disebelah kiri dan mi instan goreng asal Kalimantan disebelah kanan.