Kekayaan Bos Amazon Melonjak di Tengah Pandemi Covid-19, Nasib Donald Trump Justru Bertolak Belakang

SERAMBINEWS.COM - Bos Amazon, Jeff Bezos, mengalami penambahan kekayaan di tengah pandemi Covid-19.

Kekayaan bersih Bezos kembali naik mencapai angka tertinggi sepanjang masa.

Dilansir Kompas yang mengutip Forbes, saham Amazon mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada penutupan perdagangan Rabu pekan lalu.

Melonjaknya harga saham Amazon mendorong kapitalisasi pasar raksasa e-commerce itu ke level tertinggi yakni 1,54 triliun dollar AS atau sekitar Rp 22.176 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Hal itu membuat Bezos yang punya 11,1 persen saham Amazon, memiliki kekayaan bersih mencapai 182,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.629,4 triliun.

Ini adalah nilai kekayaan tertinggi sepanjang masa dalam sejarah Forbes merilis data kekayaan miliarder selama hampir empat dekade.

() Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon (MANDEL NGAN / AFP)

Saham Amazon sempat turun 15 persen lebih dari dua pekan pada awal Maret 2020, ketika virus corona mulai merebak di Amerika Serikat yang membuat anjlok pasar saham.

Namun sejak itu, saham Amazon bangkit, meroket lebih dari 80 persen dari titik terendah pada 12 Maret 2020 lalu, didorong tren konsumen yang berbondong-bondong belanja online lewat e-commerce raksasa ini ketimbang ke toko langsung, akibat dari kebijakan penutupan wilayah dan jaga jarak.

Bezos pertama kali mendapat gelar orang paling kaya di dunia pada Juli 2017.