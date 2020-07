Rupiah Ditutup Melemah Menjadi Rp 14.600 Per Dollar Amerika Serikat 

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot melemah.

Mengutip data Bloomberg Kamis (30/7/2020) rupiah ditutup pada level Rp 14.600 per dollar AS atau melemah 58 poin (0,4 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level Rp 14.543 per dollar AS.

Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah terjadi karena sentimen negatif pasar terhadap pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kelanjutan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) transisi yang berakhir pada 31 Juli 2020.

“Kalau melihat perkembangan sampai saat ini, masyarakat yang terkena Covid-19 di DKI Jakarta terus mengalami lonjakan maka Gubernur DKI Jakarta kemungkinan akan kembali menerapkan masa transisi yang akan diberlakukan untuk 2 minggu kedepan,” kata Ibarahim.

Menurut Ibrahim, perpanjangan masa transisi PSBB akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta yang merupakan barometer ekonomi Indonesia.

“Sangat wajar kalau arus modal asing kembali keluar pasar walaupun di hari-hari sebelumnya mata uang rupiah begitu kuat terhadap mata uang lainnya,” kata dia.

Dari eksternal, pelaku pasar juga sedikit berhati-hari untuk berinvestasi ke negara emerging market menjelang rilis data produk domestic bruto (PDB) AS.

Pada kuartal I tahun 2020, perekonomian AS mengalami kontraksi 5 persen, sementara di kuartal II tahun 2020, hasil polling Forex Factory menunjukkan PDB diprediksi berkontraksi 34,5 persen.

“Sehingga hanya keajaiban yang luar biasa yang bisa membuat AS lepas dari resesi di kuartal II tahun 2020 ini. Data PDB AS akan dirilis malam ini pukul 19:30 WIB,” ucap Ibrahim.

