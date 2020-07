Jadwal Liga Champions Leg Kedua 16 Besar, Dilaksanakan 8-9 Agustus 2020

SERAMBINEWS.COM - Empat laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang sempat tertunda pada pertengahan Maret 2020 akibat pandemi virus corona, kini akan kembali bergulir.

Jadwal Liga Champions leg kedua babak 16 besar ini kembali akan digelar pada Sabtu (8/8/2020) hingga Minggu (9/8/2020) dini hari WIB.

Empat laga sisa leg kedua 16 besar adalah Bayern Muenchen vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Juventus vs Olympique Lyon, dan Manchester City vs Real Madrid.

Leg kedua 16 besar ini akan diselenggarakan di markas tim yang bertindak sebagai tuan rumah, yakni Bayern Muenchen, Barcelona, Juventus, dan Manchester City.

Pada laga leg pertama, Bayern Muenchen yang memiliki keunggulan selisih gol yang jauh setelah menang 3-0 di markas Chelsea.

Sementara Barcelona bermain imbang 1-1 dengan Napoli, Juventus kalah 0-1 dari Lyon, dan Man City unggul tipis 2-1 atas Real Madrid.

Adapun empat tim yang sudah memastikan tempat di babak perempat final Liga Champions adalah Atalanta, Paris Saint-Germain (PSG), Atletico Madrid, dan RB Leipzig.

Setelah babak 16 besar leg kedua berakhir, perempat final Liga Champions akan berlangsung pada 12-15 Agustus 2020.

Namun, berbeda dari musim-musim sebelumnya, mulai perempat final hingga partai puncak, laga akan berpusat di Lisbon, Portugal.

Hal ini demi meminimalisir risiko penularan Covid-19.