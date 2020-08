VIDEO - Laga CRV - Pickup, Mobil Nyaris Hancur Beberapa Hewan Kurban Tergeletak di Jalan

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan jalan nasional Meulaboh-Banda Aceh, tepatnya Desa Seunebok Padang, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, Selasa (28/7/2020).

Kecelakaan melibatkan minibus jenis Honda CRV warna putih BL 111 AA dengan pick up jenis Isuzu Phanter BL 8361 PH, dengan muatan empat ekor lembu.

Selain melukai penumpangnya, insiden mengakibatkan kerusakan cukup parah pada kedua mobil. Bagian depan mobil pick up bahkan nyaris hancur, begitu juga dengan Honda CRV.

Tampak juga sejumlah lembu tergeletak di sekitar lokasi kecelakaan.

• Viral Seorang Ibu Meninggal Kecelakaan, Satu Hari Sebelum Putranya Akad Nikah, Begini Kisahnya

• Tiga Pasien Terpapar Covid-19, RSU TP Abdya Isolasi Puluhan Tenaga Medis dan Kirim 64 Sampel Swab

Data di lapangan menyebutkan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.45 WIB dengan kondisi jalanan sedang diguyur hujan deras.

Dugaan sementara, Honda CRV hilang kendali dan oleng ke kanan hingga menubruk pick up yang melaju dari arah berlawanan.



Pengemudi Honda CRV, Safridah (45) yang diketahui merupakan kepala Puskesmas Teunom mengalami luka ringan.



Sementara Said Afdhal yang mengemudikan mobil pick up sempat terjepit di kabin dengan kondisi patah kaki.(*)

• Terlibat Cek Cok Karena Tak Pakai Helm, Polisi Tusuk Dahi Pengendara dengan Kunci Motor

• Tips Memasak Daging Merah yang Aman Agar Sehat

• UPDATE Covid-19 Aceh: Kasus Corona Merata di Seluruh Aceh, Kecuali Nagan Raya