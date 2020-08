Di Aceh Besar, Harga Udang Vaname Cenderung Turun, Sedangkan Harga Ikan Stabil

SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI

Hari ke empat lebaran Idul Adha 1441 Hijriah, harga udang Vaname di kawasan Pagar Air Lambaro, Aceh Besar, turun dari Rp 80.000 per kilogram menjadi Rp 60.000 per kilogram. Harga ikan stabil. Harga ikan gembung (jeunara) 40.000 per kilogram, bandeng 20.000 per kilogram, dan ikan tuna per potong Rp 30.000. Senin (3/8/2020).