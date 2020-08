Dua Putri Aceh Penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Bicara dalam Youth Gathering LMAN

Laporan Fikar W.Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Dua putri Aceh penerima beasiswa pendidikan di luar negeri, Intan Fartana SE MCom dan Ana Fitria SE, MSc, RSA tampil dalam Gathering Youth via video conference, Rabu (5/8/2020), pukul 15.00 -17.00 WIB

Kegiatan tersebut diselenggrakan oleh Lembaga Management Aset Nasional (LMAN) dalam rangka mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang pendidikan.

Intan Fartana adalah penerima beasiswa Erasmus ke University of Turku Finlandia, dan BPI LPDP ke Victoria Univefsity of Wellington New Zealand.

Sementara Ana Fitria dosen UIN Ar- Raniri Banda Aceh, penerima beasiswa LPSDM Aceh 2014 ke Inggris.

Dian Amintapratiwi Purwandini, Humas LMAN, menjelaskan, kedua pembicara adalah generasi muda Aceh yang sukses belajar di luar negeri yang difasilitasi program beasiswa.

"Diharapkan dengan adanya Youth Gathering ini, pemuda-pemuda di Lhokseumawe akan memperoleh insight dan motivasi untuk mengembangkan diri, berkontribusi untuk negara, khususnya untuk Aceh," ujar Dian Amintapratiwi Purwandini.

Kegiatan Gathering Youth tersebut terbuka untuk umum. Bagi yang berminat mengikuti acara ini dipersilakan mendaftar melalui barcode yang tertera di poster atau https://bit.ly/lswYouthGath.(*)