135 Mahasiswa FAH UIN Ikut Pelatihan Secara Daring

Laporan Misbahuddin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 135 orang mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengikuti pelatihan sistem otomasi perpustakaan berbasis web dengan menggunakan software SliMS dan INLISLite secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Cloude Meetings, Sabtu (8/8-2020).

Pelatihan yang digelar Aula FAH UIN Ar-Raniry itu diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2017 yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) semester ganjil tahun akademik tahun akademik 2020/2021 ini menghadirkan pemateri sekaligus instruktur dari kalangan alumni Ilmu Perpustakaan, masing-masing Arkin SIP, Wandi Syahputra SIP, Muhammad Zulkifli SIP dan Zulfiqri SIP.

Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan FAH UIN Ar-Raniry, Nurhayati Ali Hasan, M.LIS menyebutkan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk tanggungjawab prodi untuk pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti magang selama satu bulan terhitung mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September 2020 mendatang.

“Berbeda dengan tahun sebelumnya, di masa pandemi covid-19 ini semua tahapan magang mulai dari pembekalan sampai pelatihan dilaksanakan secara daring. Tahun ini mereka akan magang di 59 Perpustakaan diseluruh kabupaten/kota se Aceh dan sebagian provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan”,kata Nurhayati Ali Hasan saat memberi laporan dan sambutan pembukaan pembekalan dan pelatihan yang dilaksanakan secara daring (online), Jum’at (7/8) di ruang rapat dekan FAH UIN Ar-Raniry.

Selain itu, kata Nurhayati melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa terhadap sistem otomasi perpustakaan.

Menurut Nurhayati, diera digital dan perkembangan teknologi saat ini perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustaka apabila tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi.

“Saat ini, kemampuan manajemen pengelolaan perpustakaan yang dimiliki oleh mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan pustakawan juga harus dilengkapi dengan pemahaman tentang TIK dan tentunya mampu di implementasikan di perpustakaan”,kata Nurhayati.

Sebelumnya, para peserta magang juga dibekali dengan berbagai materi yang berkaitan dengan magang seperti tahapan dan indikator penilaian mahasiswa magang, sistematika pembuatan laporan dan rencana program kerja, networking skill dan how to be a good ‘library manager’ oleh Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan, Nurhayati Ali Hasan dan Mukhtaruddin MLIS serta T. Ade Vidyan Maqfirah SIP dari STAIN Meulaboh.(*)

