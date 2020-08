Ini 7 Youtuber Indonesia Paling Tinggi Pendapatan Bulan Agustus 2020

SERAMBINEWS.COM - Media sosial kini jamak menjadi ladang mencari keuntungan.

Salah satu platform media sosial yang menjadi sasaran adalah Youtube.

Banyak pencipta konten di tanah air yang namanya melejit dengan menggamit jutaan subscribers.

Bukan hanya banjir subscribers, para "artis" Youtube juga ketiban rezeki lantaran mendapatkan penghasilan ekstra dari konten yang mereka unggah di akun Youtube masing-masing.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (15/8/2020), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran US$ 32.700 hingga US$ 522.400 per bulan.

Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Berikut ini daftar tujuh Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1) Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Jumlah subscribers: 15,5 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 874

