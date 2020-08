Perdamaian Kunci Sukses Pembangunan  

BANDA ACEH - Perdamaian menjadi kunci penting menyukseskan pembangunan Aceh. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dalam sambutannya pada peringatan 15 tahun perdamaian Aceh, di Meuligoe Wali Nanggroe, kawasan Gampong Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu (15/8/2020) pagi. "Saya yakin, sebagai masyarakat Aceh kita sudah banyak mengambil pelajaran dan pengalaman dalam perjalanan sejarah Aceh. Karenanya, sangatlah patut jika masa lalu itu menjadi cermin untuk membangun Aceh yang lebih baik," kata Nova.

Nova menyebutkan, tidak ada cara yang lebih baik dalam merawat damai melainkan dengan menumbuhkan rasa cinta, kepedulian, persatuan dan kebersamaan. Sejak perjanjian perdamaian ditandatangani 15 tahun lalu, sambung dia, pada prinsipnya masyarakat Aceh harus terus berjuang bahu membahu merawat damai dengan cara mencegah perseteruan dan perselisihan.

Nova menyadari, dalam perjalanan 15 tahun damai Aceh, banyak masalah yang harus dihadapi baik internal maupun eksternal.

Sebagai masyarakat yang kaya dengan kearifan lokal, tentu masalah-masalah yang bersifat internal mesti diselesaikan secara bijaksana. Sementara secara eksternal, sebutnya, masalah seperti butir-butir MoU dan UUPA yang belum seluruhnya dapat diimplementasikan, mesti disuarakan bersama-sama secara bijak, terpola, serat penuh diplomasi dan negosiasi.

Nova menyebutkan, perdamaian Aceh adalah nikmat Allah terbesar yang wajib disyukuri. Perjanjian damai itu, menurut Nova, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah masyarakat Aceh serta menjadi fondasi dalam rangka menggapai kehidupan yang lebih baik dan bermartabat di masa mendatang.

Karena itu, Nova menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh perdamaian Aceh, Ketua KPA dan seluruh jajarannya, ulama, serta unsur-unsur terkait lainnya atas dedikasi dan pengorbanan selama ini dalam mengawal secara intensif keberlangsungan perdamaian Aceh selama 15 tahun. "Atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh kami menyampaikan apresiasi, semoga Allah membalas semua jasa baik ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Said Fahrurrazi, mengatakan 15 tahun perdamaian harus dimanfaatkan bersama untuk membangun masa depan Aceh yang lebih baik.

Sebagai pelaksana kegiatan perdamaian, ia berharap seluruh masyarakat ikut membangun perdamaian ini.

Atas nama pribadi dan pimpinan BRA, Said mengapresiasi pemerintah Aceh yang sudah merealisasikan beberapa butir-butir komitmen MoU Helsinki. Di antara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM serta tapol/napol dan masyarakat yang terimbas konflik. “Pada peringatan 15 tahun damai kali ini, sebanyak 427 masyarakat akan diberikan lahan untuk bercocok tanam. Seremonial diberikan kepada 3 mantan kombatan,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Said, Pemerintah Aceh juga sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Hak Korban Kepada Korban Pelanggaran HAM. Sampai saat ini, sebut, Said, BRA sudah mendapatkan data 250 masyarakat yang bakal menerima reparasi tersebut. "Semoga semua masyarakat yang terdampak bisa mendapat hal serupa," kata Said.

Said juga berharap, pada momentum 15 tahun damai Aceh, pembangunan museum perdamaian Aceh bisa diwujudkan. Menjawab hal itu, Plt Gubernur mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Museum Perdamaian Aceh. "Kami berharap agar museum itu nanti benar-benar akan menjadi pusat studi dan pembelajaran serta wahana melihat masa lalu untuk melangkah maju ke masa depan," kata Nova. (dan)