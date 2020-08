Angelina Jolie Jadi Produser Film Animasi The One and Only Ivan, Kisah Keluarga Gorilla.

SERAMBINEWS.COM, LOS ANGELES - Banyak pemenang Oscar menyumbat karpet merah Vanity Fair, film animasi The One and Only Ivan.

Sebuah film animasi anak-anak terkenal lainnya telah dibuang oleh Disney selama pandemi virus Corona,.

Artemis Fowl yang akan menjadi franchis dibakar saat dirilis dan sekarang semua mata tertuju pada Mulan.

Film termahal yang pernah dibuat oleh seorang pembuat film wanita dengan anggaran 200 juta dolar AS.

The One and Only Ivan, menggunakan analogi TV jaringan, terasa seperti pemrograman awal.

Masalah dengan film tersebut, jika Anda pernah melihat trailernya, menampilkan aktris Angelina Jolie , Sam Rockwell , Helen Mirren, Danny DeVito dan lainnya.

Hal itu membatasi mereka memainkan hewan CGI dengan berbagai bentuk dan ukuran.

Satu-satunya pemain live-action yang dapat dikenali adalah Bryan Cranston , aktor yang sangat berbakat dengan basis penggemarnya sendiri.

Review film The One and Only Ivan: Gambar yang dirilis oleh Disney Plus ini memperlihatkan Bryan Cranston (kanan), dengan seekor gorila bernama Ivan, disuarakan oleh Sam Rockwell. (AP)

Tetapi bukan seseorang yang dapat menjual film dengan anggaran besar yang ditargetkan untuk anak-anak.

Tak satu pun dari aktor-aktor ini, dengan pengecualian Rockwell (yang memerankan gorila tituler Ivan, peran yang akan diberikan kepada Owen Wilson satu dekade lalu).

• Robert Pattinson Akan Lanjutkan Syuting Film Superhero, The Batman di Inggris Pada September 2020

• Kangana Tuduh Aamir Khan Berstandar Ganda, Keluhkan Intoleransi di India, Tetapi Kunjungi Turki

• Aktris Bhagyashree Tuduh Praktik Nepotisme Merajalela di Perfilman Bollywood