Di-PHK Karena Corona, Emi Beralih Jualan Take Mie Box, Setiap Malam Terjual 100 Kotak

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Sempat patah semangat karena diputus kontrak kerja di salah satu perusahaan leasing di Aceh Timur, akhirnya Suhaimi mendapatkan peluang kerja baru sebagai penjual take mi box di salah satu teras ruko di tepi jalan nasional kawasan Kota Idi, Aceh Timur.

“Sempat down karena diPHK akibat pandemi Covid-19, sejak itu saya terus berdoa kepada Allah SWT agar diberikan jalan terbaik,” ungkap Suhaimi (37) saat ditemui Serambinews.com, Kamis (20/8/2020) malam.

Suhaimi dan beberapa temannya di PHK sejak Juni 2020 lalu, sebelumnya mereka sudah 13 tahun bekerja di perusahaan leasing sepmor di Aceh Timur.

Setelah di-PHK, Suhaimi mencari peluang kerja lain, hingga akhirnya ia mengajukan membuka cabang jualan take mie box di Aceh Timur.

Permohonan diajukan Suhaimi via chatting instagram ke pihak official take mie box di Medan, karena untuk Aceh hak kelolanya sudah dipegang oleh warga Langsa, sehingga Suhaimi diarahkan belajar masak buat mie box di Langsa hingga ia mumpuni, dan diperbolehkan membuka cabang di Aceh Timur.

Suhaimi sangat bersyukur atas respon baik pihak owner take mi box di Langsa, hingga akhirnya 9 Juni 2020 lalu ia grand opening di Idi, Aceh Timur.

Bersamaan pada saat grand opening, dalam proses pembuatan mie box, Emi didampingi oleh owner take mie box dari Langsa.

“Alhamdulillah sejak grand opening hingga saat ini antusias dan minat beli masyarakat sangat tinggi,” ungkap Emi yang dibantu istrinya Ana Mahzalena, adik dan ibu mertua dalam berjualan.

“Insya Allah setiap malam rata-rata terjual 100 box. Kami sediakan lima varian rasa, yaitu original, yamin, lada hitam, tiga rasa, dan take mie super dengan harga Rp 10-15 ribu per kotak,” ungkap Emi.

Emi tak menduga sajian mie berbahan baku mie pangsit tanpa pengawet ini sangat diminati masyarakat, sehingga pelanggan ketagihan dan kembali mencoba.

Cara membuatnya pun sangat sederhana. Setelah mie direbus, dan airnya ditiriskan, lalu mie dicampur bumbu sesuai permintaan pelanggan, lalu mie dimasukkan dalam kotak dan siap untuk disantap.

“Alhamdulillah, saat ini saya merasa lebih nyaman dengan memiliki usaha sendiri dengan penghasilan yang lumayan mencukupi,” ungkap Suhaimi, yang berdomisili di Desa Tanoh Anoe Idi Rayeuk Aceh Timur ini.(*)

