Peneliti Buktikan Pasien Covid-19 Bisa kembali Terjangkit, Contoh Kasus Telah Ditemukan

SERAMBINEWS.COM - Para peneliti di Hong Kong pada hari Senin (24/8/2020) mengindentifikasi kasus infeksi ulang pada pasien Covid-19.

Sebelumnya timbul pertanyaan, apakah orang yang pernah terjangkit Covid-19, bisa kembali terjangkit setelah sembuh.

Pertanyaan-pertanyaan demikian sering terdengar.

Peneliti Hong Kong membuktikan, dengan temuannya dan menyakinkan, orang yang pernah terjangkit dan sembuh, bisa saja kembali terjangkit.

Sebelumnya ada pendapat mengatakan setelah terinfeksi, tubuh memiliki daya tahan secara alami, untuk melawan jika virus kembali.

Namun temuan peneliti, menjelaskan bahwa orang yang pernah terinfeksi, tidak menjamin dirinya akan kebal pada Covid-19, bisa saja ia kembali terinfeksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan.



Melansir dari The Times of India pada hari Selasa (25/8/2020), Kelvin Kai-Wang To, ahli mikrobiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hong Kong merincikan temuannya.

"Studi kami membuktikan bahwa kekebalan terhadap infeksi Covid-19 tidak seumur hidup, faktanya infeksi bisa kembali terjadi dan sangat cepat," kata Kevin.

"Pasien Covid-19 tidak boleh berasumsi setelah sembuh, mereka tidak terinfeksi lagi," tambahnya dalam sebuah wawancara.

Sarannya, orang yang sembuh dari Covid-19 harus betul menjaga jarak sosial, memakai masker dan mencuci tangan.

Mereka yang sudah sembuh juga harus dilakukan pengecekan, jika gejala kembali muncul.