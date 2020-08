Dinas Pariwisata Banda Aceh, Gandeng Stakeholder untuk Dukung Museum Tsunami di API Award 2020

SERAMBINEWS.COM, Banda Aceh - Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh kembali mengajak masyarakat untuk menvoting Museum Tsunami Kota Banda Aceh di Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2020.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Museum Tsunami terpilih menjadi salah satu nominasi di ajang bergengsi API (Anugerah Pesona Indonesia) 2020 untuk kategori Destinasi Wisata Unik Populer yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan kegiatan ini sudah memasuki tahun kelima dengan menggunakan tiga saluran voting yaitu melalui SMS, instagram dan youtube.

Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh, Iskandar menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya untuk mempromosikan Museum Tsunami Kota Banda Aceh agar terpilih di ajang API Award 2020 seperti, rutin mempromosi melalui sosial media lewat video dan poster.

Museum Tsunami Aceh Tampak Dalam

Untuk tahun ini, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menggandeng semua stakeholder, dinas/lembaga/kantor untuk mendukung atau memvote Museum Tsunami Kota Banda Aceh. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Banda Aceh adalah bekerjasama dengan SMKN 1 dan 3, mengingat jumlah partisipan dilingkungan tersebut sangat banyak, mulai dari guru sampai dengan siswa.

Kepala Bidang Promosi Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Triansyah Putra, yang sering disapa Boytris menyebutkan, proses voting ini sudah berlangsung sejak bulan Agustus. Bagi masyarakat yang ingin menvoting via SMS bisa dengan mengetik API (spasi) 16G lalu dikirim SMS ke 99386. Kemudian via Instagram dapat mengikuti akun @APIaward lalu klik tombol like pada gambar di kategori Destinasi Unik Terpopuler. Sementara via youtube dapat dilakukan dengan cara subscribe channel @APIaward dan menonton Video Kategori Destinasi Unik Terpopuler.

“Untuk memenangkan kategori tersebut, Museum Tsunami Kota Banda Aceh harus bersaing dengan sejumlah destinasi unik lainnya seperti, Aek Natonang Samosir, Batu Tompak Tiga Anambas, Danau Dua Rasa Berau, Danau Gedang Bengkulu, Dusun Sri Pengantin Musi Rawas, Jajang Saribu Bukit Tinggi, Pasir Putih Aikima Jayawijaya, Sungai Tambosari Kolaka, dan Waterblow Penin Sula Bali” Ungkap Boytris.