Pabrikan Korsel, KIA Akan Segera Memproduksi Seltos di Indonesia

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pabrikan Korea Selatan (Korsel), KIA akan segera memproduksi Seltos di Indonesia.

Mobil ini bersaing dengan Honda HR-V, Mazda CX-3 dan Suzuki SX-4 Cross.

Sebagai agen pemegang merek KIA di Indonesia , PT Kreta Indo Artha sudah memiliki rencana untuk merakit secara lokal model yang dijual di Tanah Air.

Pasalnya dari lima model yang sudah dipasarkan, mulai dari New Picanto, All New Rio, Grand Sedona, K2700, dan

Seltoz.

Dimana, seluruhnya masih berstatus impor utuh dari luar negeri (CBU).

Ario Soerjo, Marketing and Development Division Head PT Kreta Indo Artha, mengatakan, tidak menutup

kemungkinan.

Jika suatu saat produk KIA akan berstatus CKD dan dirakit secara lokal.

Namun, hal ini rencananya akan dilakukan apabila penjualan dan permintaan produk KIA mengalami peningkatan.

Dia juga menambahkan, tengah melakukan studi terkait model yang paling cocok diproduksi di Indonesia .

“Bangun pabrik ini sudah pasti," ucap Ario.



"Untuk assembling pasti bisa dan ini sudah di jalankan studinya,” ucap Ario, dalam diskusi virtual bersama wartawan belum lama ini.