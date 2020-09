Tweet Terakhir Bintang The Black Panther Chadwick Boseman Menjadi Yang Paling Disukai

LOS ANGELES - Penghormatan dan belasungkawa terus mengalir dari semua penjuru untuk bintang The Black Panther Chadwick Boseman di media sosial.

Dikonfirmasi pada Minggu (30/8/2020), tweet yang dibagikan oleh timnya, mengumumkan kematian Boseman, adalah tweet yang paling disukai sepanjang masa.

“Tweet Paling Disukai yang pernah ada."

"Sebuah penghargaan yang cocok untuk seorang Raja. #WakandaForever, "tulis akun resmi Twitter.

Aktor Get on Up itu meninggal dalam usia 43 tahun pada hari Jumat (28/8/2020) setelah pertempuran selama empat tahun dengan kanker usus besar.

Tweet yang mengumumkan kematian Boseman saat ini memiliki lebih dari 6,3 juta suka dan 3 juta retweet pada saat artikel ini diterbitkan.

“Dengan kesedihan yang tak terukur kami memastikan meninggalnya Chadwick Boseman."

"Chadwick didiagnosis menderita kanker usus besar stadium III pada 2016, dan berjuang melawannya selama 4 tahun terakhir saat berkembang ke stadium IV, ”tweet itu mengumumkan.

Kematian mendadak aktor yang dikenal sebagai Black Panther ini telah membuat banyak pengikutnya dari seluruh dunia dalam keadaan sedih yang mendalam.

Berita tersebut memicu curahan belasungkawa dengan penggemarnya yang mengunjungi situs mikro-blogging Twitter untuk mengenang aktor yang luar biasa itu.