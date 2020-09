Danish Gandeng Bang Joni untuk Promosikan Produk

Film komedi berdurasi 12 menit ini diawali dengan aksi Bang Him Morning yang mendapat perintah dari bosnya untuk mengganti jok mobil.

BANDA ACEH – Trimmer level internasional asal Kota Banda Aceh, Danish Car Interior kembali melakukan inovasi dalam memasarkan jasa dan produk interior mobil. Kali ini, di masa pandemic Covid-19, Danish Car Interior menggandeng dua artis film komedi Aceh Eumpang Breuh untuk ikut mempromosikan jasa dan produk yang mereka hasilkan.

Promosi ini dikemas dalam bentuk video komedi pendek yang diperankan oleh dua pemeran utama Eumpang Breuh, Bang Joni Kapluk (Abdul Hadi) dan Bang Him Morning (Yuswandi), serta pemeran pendukung Muhammad Daud.

Seperti halnya serial Eumpang Breuh, film pendek berjudul "Bang Joni Gantoe Sila Moto" (Bang Joni Ganti Jok Mobil) ini juga mengambil lokasi syuting di Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, serta di workshop Danish Car Interior di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneurut, dan di Jalan T Imum Lueng Bata, Banda Aceh. Film komedi berdurasi 12 menit ini diawali dengan aksi Bang Him Morning yang mendapat perintah dari bosnya untuk mengganti jok mobil.

Saat Bang Him sedang dilanda kebingungan mencari cara mengganti jok mobil, Bang Joni datang menyambangi.

Dengan aksi kocaknya, Bang Joni mengarahkan Bang Him untuk mengganti jok mobil Innova Reborn yang baru dibeli oleh bos (Muhammad Daud) ke Danish Car Interior di kawasan Lampeuneurut. Aksi kocak Bang Joni dan Bang Him kembali terjadi saat berada di workshop Danish. Mereka melihat-lihat proses kerja dan memilih model serta bahan, Bang Him dan Bang Joni pun sepakat untuk mengganti jok mobil di trimmer mobil papan atas Indonesia ini.

Aksi kocak Bang Joni danBang Him Morning dalam film komedi pendek "BangJoni Gantoe Sila Moto" ini ditayangkan serentak di Channel Youtube Serambi On TV, serta jaringan media sosial milik Serambi Group (Serambinews.com, Prohaba, SerambiFM 90,2 Mhz, dan Toko Buku Zikra), Rabu (2/9/2020) pukul 17.00 WIB. Film komedi pendek ini juga bisa disaksikan di channel Youtube Serambi TV dan Danish Car Interior. Inovasi di masa pandemic CEO Danish Car Interior, Afifuddin mengatakan, promosi melalui film komedi pendek ini bisa mendapatkan dampak ganda. Selain untuk mempromosikan produk dan jasa Danish Car Interior, juga untuk mempromosikan seni lokal Aceh ke tingkat nasional, bahkan internasional.

"Pada masa pandemi seperti ini, kita dituntut kreatif agar bisa terus berkembang. Promosi melalui film komedipendek tradisional ni merupakansalah satu kreativitas yang kami lakukan," kata pria yang akrab disapa Afi ini. Afi menambahkan, selain

memproduksi film komedi pendek bersama bintang komedi fenomenal di Aceh,pihaknya juga menggandeng Event Organizer Serambi Indonesia untuk melaksanakan pameran virtual.

"Pameran virtual ini sudahkita rancang jauh-jauh hari dan kini sudah pada tahap pematangan. Insya Allah akan kita laksanakan dalam minggu ini dengan meluncurkan beberapa promo," ungkap Afi. "Ini adalah inovasi lain

yang kami lakukan sebagai ganti pameran yang biasa kami gelar di Banda Aceh, maupun pameran internasional di Jakarta yang terhenti akibat pandemi Covid-19. Intinya, pandemi ini tidak boleh menghentikan kita untuk terus berkreasi dan berinovasi," pungkas Afi.(mas)