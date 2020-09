Sejarah Timor Leste, Dijajah Portugis, Diinvasi Indonesia, Dikuras Australia, Kini Terjebak Utang

SERAMBINEWS.COM - Republik Demokratik Timor Leste, sebuah negara yang telah melalui perjalanan penuh liku, dari sebelum merdeka hingga menjadi negara yang berdiri sendiri.

Selama beratus-ratus tahun Timor Leste menjadi tanah jajahan Portugis.

Kemudian selepas dari genggaman Poertugis, Indonesia datang menginvansi wilayah berjuluk Bumi Lorosae ini.

Tak berhenti di situ, satu-satunya harapan Timor Leste keluar dari kemiskinan, yaitu ladang minyaknya, juga ikut dikuras negara tetangganya, Australia.

Setelah meraih kemerdekaan yang oleh internasional secara resmi diakui sejak 20 Mei 2002, Timor Leste masih berkubang dalam kemiskinan.

Negara ini pun kini 'dihantui' oleh hutang pajak ke China di masa depan.

Hal itu seperti yang diungkapkan dalam artikel beltandroad.news (2019), berjudul 'Colonized by Portugal, invaded by Indonesia, suckered by Australia. Timor-Leste doesn’t need another abusive relationship'.

Mengingat sejarah menyedihkan tentang eksploitasi oleh orang asing, demokrasi muda Timor-Leste hampir tidak dapat disalahkan karena sangat bersikeras pada swasembada.

Namun, dorongannya untuk memperkuat kemerdekaannya, berisiko menyia-nyiakan kemajuan yang goyah yang telah dibuat negara.

Jika pemerintah tidak melangkah dengan hati-hati, masa depan hutang pajak ke China menanti.

