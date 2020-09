Unsyiah dan Indosat Jalin Kerja Sama Wujudkan Smart Campus  

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menjalin kerja sama dengan PT Indosat Tbk terkait layanan mobile Indosat untuk mendukung Smart Campus. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng dan SVP Head of Regional & SME PT Indosat Tbk, Fuli Humaeroh, secara virtual dari Ruang Mini Rektor Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh (10/9/2020).

Rektor mengatakan, jika dilihat dari segi geografis, maka posisi Unsyiah berada di ujung barat Indonesia. Namun, berkat dukungan teknologi komunikasi sekarang, jarak tersebut bukan lagi masalah berarti dalam membangun pendidikan. Untuk itulah, Prof Samsul menilai kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki reputasi baik seperti Indosat, sangatlah penting bagi Unsyiah untuk terus mengembangkan institusinya.

“Saya sangat berterima kasih kepada Indosat, sehingga kedua institusi ini bisa bekerja sama membangun bangsa ini khususnya dalam bidang komunikasi,” ucap Rektor dalam siaran pers yang dikirim Kepala Humas Unsyiah, Chairil Munawir MT SE MM, kepada Serambi, Kamis (10/9/2020) sore.

Melalui kerja sama ini pula, Rektor berharap mahasiswa Unsyiah nantinya bisa mengembangkan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan magang di Indosat. “Dengan kegiatan itu, informasi atau pengetahuan yang mereka dapatkan di Indosat dapat diaplikasikan secara langsung dalam dunia kerja nantinya,” pungkas Prof Samsul Rizal.

Sementara itu, Fuli Humaeroh, mengatakan penandatanganan MoU ini adalah wujud dari komitmen bersama kedua institusi ini untuk terus mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia, yaitu melalui program smart campus. Indosat Ooredoo sepakat untuk membantu Unsyiah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, serta mengimplementasikan berbagai program smart campus.

Fuli menilai, meskipun dalam kondisi pandemi, semangat untuk terus melaksanakan kegiatan pendidikan tidak boleh berhenti. Karena itu, tambahnya, perkuliahan secara daring adalah salah satu cara yang tepat dalam kondisi wabah seperti sekarang ini. Maka perlu adanya akselerasi teknologi komunikasi agar kegiatan tersebut bisa berjalan efektif. “Unsyiah dan Indosat memiliki visi yang sama. Insya Allah dengan dukungan teknologi yang kita punya, kita dapat terus maju mewujudkan smart campus,” tutupnya.

Dalam acara tersebut, Prof Samsul Rizal didampingi Wakil Rektor IV, Dr Hizir. Sementara para wakil Rektor, dekan, dan pejabat Unsyiah lainnya menyaksikan penandatanganan MoU tersebut secara virtual. Adapun dari pihak Indosat, yang turut menyaksikan adalah SVP Head of Public Sector & Energy, Asrul Ardianto, VP Head of West Regional Account, Adrian Lubis, VP Head of Segment Management, Raras Wirasto, AVP Head of Northen Sumatera, Gita Aprial, dan Account Executive, Ade Irma. (jal)