Aktor Captain America Diduga Tak Sengaja Upload Foto Alat Kelamin, Chris Evans Mendadak Trending

SERAMBINEWS.COM - Chris Evan mendadak menjadi Trending Topic Twitter. Pemeran Captain America tersebut diduga tak sengaja mengunggah foto alat kelamin.

Jagat Twitter mendadak dihebohkan oleh aktor Chris Evans.

Pemeran Captain America tersebut menjadi buah bibir terkait postingannya di media sosial.

Dilansir TribunStyle.com dari E! News, Chris diduga memposting tangkapan layar dari rol kameranya di Instagram Stories pada hari Sabtu, (12/9/2020).

Just Jared melaporkan, bintang Knives Out tersebut membagikan rekaman layar tentang keluarganya yang bermain game Heads Up.

Saat video berakhir, sebuah camera roll ditampilkan di layar, salah satu foto yang terlihat diduga merupakan potret alat kelamin.

Belum diketahui potret alat kelamin tersebut milik Chris atau bukan.

()Chris Evans (moargeek.com)

Kendati Chris telah menghapus unggahan tersebut, ternyata sudah banyak warganet yang mengabadikan postingan pria berusia 39 tahun itu.

Nama Chris Evans bahkan langsung menjadi Trending Topic Twitter pada Minggu (13/9/2020).

Tak sedikit pula yang justru membuat meme dari insiden yang dialami Chris, salah satunya musisi Fiersa Besari.