BPS Aceh Sensus Tunawisma  

BANDA ACEH - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh melaksanakan Census Night terhadap tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia, Selasa (15/9/2020) mulai pukul 21.00 WIB hingga Rabu (16/9/2020) pukul 06.00 WIB.

Penentuan waktu ini dimaksudkan agar penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap tercakup dan tidak tercacah ganda, karena pada waktu tersebut umumnya tunawisma dan atau awak kapal beristirahat sehingga lebih mudah dicacah.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Aceh, Ihsanurijal SSi MSi, Rabu (16/9/2020). Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Sensus Penduduk September 2020.

Penentuan Hari Sensus ini ditetapkan dengan mengacu pada Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, United Nations, 2017, yaitu hari pada saat diasumsikan setengah populasi penduduk sudah didata.

Dalam hal ini, BPS berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW. Koordinasi ini dilakukan agar pendataan yang dilakukan dengan menyusuri Pasar Peunayong, Pasar Aceh, terminal, pelabuhan Ulee Lheue dan berbagai fasilitas umum di Kota Banda Aceh berjalan tertib dan lancar di tengah pandemic Covid-19.

Pendataan Sensus Night ini pun langsung dipimpin oleh Ihsanurijal selaku Kepala BPS Provinsi Aceh. Pihaknya menargetkan untuk menjaring penduduk Aceh yang tidak bertempat tinggal tetap (permanen maupun non permanen) dan awak kapal berbendera Indonesia.

Pencatatan oleh petugas sensus tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku, yaitu menggunakan masker dengan benar dan face shield untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, membawa hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1 meter dari responden.(una)