2 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Rochester New York, 14 Orang Terluka

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Penembakan massal dilaporkan terjadi di kota Rochester, negara bagian New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu kemarin (19/9/2020) menurut Departemen Kepolisian Rochester (RPD).

Dari insiden itu, 2 orang dinyatakan tewas dan 14 orang terluka.

Sejauh ini belum ada tersangka yang ditahan otoritas setempat.

Melansir ABC News, penembakan massal terjadi di Pennsylvania Avenue sekitar pukul 12:25 dini hari waktu setempat menurut otoritas.

Sebanyak 40 peluru ditembakkan selama insiden itu.

Ini "benar-benar tragedi dengan proporsi yang luar biasa," kata Kepala Polisi sementara Rochester, Mark Simmons dalam konferensi pers pada Sabtu pagi.

"Belum pernah ada korban sebanyak 16 orang."

Ada pun 2 korban meninggal diidentifikasi bernama Jarvis Alexander dan Jaquayla Young yang keduanya sama-sama berumur 19 tahun.

Keduanya dinyatakan tewas di tempat kejadian, ujar Kapten Frank Umbrino pada jumpa pers Sabtu malam.

Sementara 14 korban luka lainnya berusia antara 17-23 tahun dan dibawa ke 2 rumah sakit lokal terdekat.