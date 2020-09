Jumanah Shaheen Jadi Panutan Gadis Arab Saudi, Bekerja di Efek Visual Hollywood

SERAMBINEWS.COM, LOS ANGELES - Jumanah Shaheen menjadi gadis Arab Saudi pertama yang bekerja dalam

efek visual di Hollywood.

Proyek terbarunya, video musik untuk single baru Taylor Swift "Cardigan."

Ini menandai kedua kalinya Shaheen bekerja dengan artis tersebut.

Yang pertama adalah hit tahun 2017 "Look What You Made Me Do."

"Apa yang saya pikir luar biasa tentang proyek ini adalah Taylor Swift benar-benar mengarahkan video ini," kata Shaheen kepada Arab News, Sabtu (19/9/2020).

Gadis Arab Saudi Jumanah Shaheen berpose untuk klip visual (Foto: ArabNews)

“Senang sekali melihatnya dalam peran itu dan melihat bagaimana dia bisa mengambil pengetahuannya dan memasukkannya ke dalam video," jelasnya.

Sebagai seorang wanita yang sukses di industri film, Shaheen bangga dengan pekerjaannya dan ingin memberikan

kesempatan kepada wanita lain untuk menghadapi tantangan yang dia hadapi.

Pada saat yang sama, dia bangga dan bersemangat menjadi orang Arab Saudi di saat industri film Saudi sedang naik daun.

Gadis Arab Saudi Jumanah Shaheen seusai ikuti efek visual di Hollywood (Foto: Instagram)

“Sekarang kami mendengar lebih banyak cerita yang datang dari Saudi, yang berasal dari budaya saya, dari tradisi kami,” katanya.

“Sungguh menakjubkan melihat semua orang yang sangat berbakat ini , penulis, sutradara, produser (dan) artis, semuanya memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berbagi cerita mereka," tambahnya.

Shaheen mengatakan senang menjadi panutan bagi orang Saudi dan wanita yang memiliki impian untuk bekerja di industri film.

Dia mendorong mereka untuk tidak hanya meniru orang seperti dia.

Tetapi juga mengenali kualitas positif orang lain dan menggunakannya untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

"Apa yang saya harapkan dengan pengalaman saya di sini dan dapat memberikan layanan tersebut untuk sutradara dan artis baru yang akan datang untuk menemukan outlet itu bersama mereka," kata produser pasca produksi.

“Jadi, jika Anda memiliki film independen, saya berharap saya bisa menjadi tangan kanan Anda untuk mewujudkan visi

Anda," ujarnya.(*)