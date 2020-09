FBI Tangkap Wanita Diduga Pengirim Surat Beracun untuk Donald Trump, Ini Bahaya Racun Risin?

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato dalam acara Semangat Amerika di Gedung Putih, Kamis (2/7/2020).

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Seorang wanita dicurigai menjadi pelaku pengiriman surat beracun risin yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump.

Seorang pejabat penegak hukum AS mengatakan wanita itu ditangkap ketika mencoba masuk AS dari Kanada di sebuah perlintasan perbatasan di negara bagian New York.

Melansir CNN pada Senin (21/9/2020), wanita itu membawa pistol dan ditangkap oleh otoritas AS, menurut petugas penegak hukum.

Jaksa penuntut AS di Washington DC, diharapkan mengajukan dakwaan terhadapnya.

CNN sebelumnya melaporkan bahwa penegak hukum telah menggagalkan pengiriman paket racun risin yang ditujukan ke Trump pekan lalu, menurut 2 pejabat penegak hukum.

Saat ini, penyelidik sedang mencari kemungkinan bahwa paket racun itu berasal dari Kanada.

Seseorang yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Josh Campbell dari CNN bahwa surat itu dikirim dari St. Hubert, Quebec, dan berisi zat granular dengan karakteristik fisik yang mirip dengan biji jarak.

Dua tes telah dilakukan untuk memastikan keberadaan racun risin tersebut.

Semua surat untuk Gedung Putih disortir dan dipilah di fasilitas luar lokasi sebelum mencapai Gedung Putih.

Seorang juru bicara Royal Canadian Mounted Police (RCMP), yang mengkonfirmasi pada Sabtu (19/9/2020) bahwa mereka sedang bekerja dengan FBI untuk menyelidiki masalah pengiriman racun risin ke Gedung Putih.