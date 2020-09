Zendaya Pecahkan Rekor Emmy Award, Jadi Pemenang Aktris Termuda

The Television Academy and ABC Entertainment via AP

SERAMBINEWS.COM - Aktris Zendaya menoreh prestasi membanggakan di Primitime Emmy Award 2020 yang berlangsung secara virtual, Minggu (20/9/2020).

Pemain berusia 24 tahun itu menang karena berperan sebagai pecandu remaja yang berjuang dengan ketenangannya di Euphoria.

Ia memecahkan rekor sebagai aktris termuda yang memenangkan kategori aktris pemeran utama terbaik di serial drama.

Di kategori yang dimenangkannya, Zendaya bersanding dengan sejumlah nominasi aktris papan atas yang jauh lebih senior.

Termasuk, Jennifer Aniston, mendukung aktris Euphoria karena menjadi aktris utama drama termuda yang memenangkan Emmy, seperti dikutip CNA.

Zendaya yang berusia 24 tahun menjadi emosional setelah dia membawa pulang trofi untuk perannya dalam serial produksi HBO, Euphoria.

Piala Emmy ini sekaligus menandai kemenangan perdananya dII ajang penghargaan bergengsi bagi insan pertelevisian Holywood itu.

Dia adalah aktris kulit hitam kedua yang mengklaim penghargaan aktris drama utama, setelah kemenangan inovatif Viola Davis pada 2015 untuk How To Get Away With Murder.

Zendaya bersama keluarga dan teman-temannya yang gembira berteriak, bersorak, memeluk dan menangis di belakangnya saat dia menerima penghargaan di tempat yang tampak seperti suite hotel.

"Saya biasanya tidak menangis," katanya dalam wawancara di belakang panggung virtual. "Aku berhasil melewatinya tanpa membiarkannya mengambil alih diriku. Itu adalah momen yang sangat emosional. Aku sendiri masih tidak bisa mempercayainya. Ini cukup gila."

Di Euphoria, Zendaya memerankan Rue Bennett, seorang remaja pecandu yang berjuang dengan ketenangan dan pemulihannya pada serial yang menyelidiki seks, narkoba, trauma, dan identitas di antara siswa sekolah menengah.

"Saya hanya ingin mengatakan ada harapan pada orang muda di luar sana," katanya. "Saya tahu acara TV kami tidak selalu terasa seperti contoh yang bagus untuk itu," tapi dia berterima kasih kepada mereka karena "melakukan pekerjaannya".

Zendaya mengaku bersyukur bisa berbagi momen dengan keluarga dan teman-teman meski ada pandemi virus corona, yang membatasi interaksi dengan orang-orang tersayang.

"Saya pikir saat-saat seperti inilah yang harus kita pegang dan hargai, '' kata aktor itu, yang mengalahkan sekelompok nominasi yang kuat termasuk Aniston, Olivia Colman, Jodie Comer, Laura Linney dan Sandra Oh.

"Saya benar-benar merasa seperti pembungkus cinta di sekitar saya saat saya duduk di sini," lanjut Zendaya. "Saya hanya mencoba untuk menerima semuanya. Hanya bersyukur untuk saat-saat yang kami miliki dari kegembiraan dan kebahagiaan," tutupnya. (Serambinews.com/Firdha Ustin)