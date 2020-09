'Tindakan Kekerasan Mengerikan' di Rochester, Warga New York Berduka Atas Tewasnya Dua Siswa

Micaela Noce Moreno mendengarkan pidato demo di Times Square saat demonstrasi melawan "Kematian, Kebohongan, Fasisme dan Kemanusiaan!" di New York City, Senin (21/9/2020).

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Polisi tidak diberitahu tentang pertemuan di Pennsylvania Avenue New York AS sampai panggilan 911 mulai masuk, dengan penelepon melaporkan ada tembakan dari pintu depan.

"Ada anak-anak bersembunyi di antara semak-semak, berdarah," kata Jasmin Lopez, yang terbangun karena mendengar suara tembakan.

Dia dan John Santiago tinggal satu blok dari tempat acara dilaksanakan. .

Mereka menemukan dua remaja bersembunyi di halaman rumah mereka, lansir AP, Senin (21/9/2020).

Santiago berkata:

“Anda bisa melihat ketakutan di mata salah satu remaja."

Kemudian pasangan itu masuk ke dalam mobil dan pergi. Lopez menelepon 911 dan dua percobaan pertamanya tidak dijawab.

Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menghubungi petugas tambahan melalui radio dan lembaga luar untuk merespons.

Pada satu titik, petugas operator bertanya:

"Adakah yang tahu berapa banyak mobil lagi yang kita butuhkan ke lokasi?"