SUV Listrik Baru Volkswagen ID.4 Membuka Diri Melawan Tesla di AS

SERAMBINEWS.COM, LOS ANGELES- Anak perusahaan Volkswagen AG AS pada Rabu (23/9/2020) mengungkapkan mobil listrik sport ID.4.

Harga yang telah ditetapkan untuk membuka front baru dalam persaingan dengan Tesla Inc dan pembuat mobil listrik lainnya.

Jarak mengemudi ID.4 kurang dari SUV kompak listrik Model Y Tesla, yang menawarkan jarak lebih dari 300 mil (483 km) antar pengisian daya.

Tetapi Volkswagen berharap untuk mengimbangi itu dengan menawarkan ID.4 dengan harga yang lebih rendah daripada Tesla Model Y.

Pelanggan dapat memperoleh keuntungan lebih lanjut dari subsidi kendaraan listrik federal dan negara bagian yang tidak lagi memenuhi syarat Tesla.

ID.4 awalnya akan dijual dengan harga $ 39.995 dan akan menjadi sekitar $ 5.000 lebih murah setelah perusahaan mulai membangunnya di Amerika Serikat, kata Volkswagen.

Sebagai perbandingan, Tesla Model Y dibandrol 49.990 dolar AS dan Model X SUV hadir dengan harga 79.990 dolar AS dan sedan Model 37.990 dolar AS. CEO

Tesla Elon Musk Selasa mengatakan akan untuk membangun mobil listrik seharga 25.000 dolar AS< tetapi itu tiga tahun lagi.

Keluarga ID merupakan bagian integral dari rencana ambisius merek Volkswagen asal Jerman untuk membangun 1,5 juta kendaraan listrik setahun pada tahun 2025.

Di pasar AS, ID.4 juga ditujukan untuk mengembalikan Volkswagen ke dalam daftar belanja konsumen yang dimatikan oleh skandal kecurangan emisi diesel.