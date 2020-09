Timor Leste Makin Terhimpit, China Hanya Akan Beri Pinjaman dengan Syarat Ini, Australia Ketakutan

SERAMBINEWS.COM - Timor Leste hingga kini masih merupakan salah satu negara termiskin di dunia setelah 21 tahun lepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri.

Negara berjuluk 'Bumi Lorosae' ini berada di peringkat 159 sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara, dikutip dari laporan United Nations Development Programme (UNDP)

Sementara itu, selama ini pemasukan dari hasil minyak masih menjadi andalan Timor Leste.

Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini serta jatuhnya harga minyak dan gas global, Timor Leste pun makin terhimpit.

Impian lamanya untuk menciptakan industri perminyakan dalam negeri yang akan mengakhiri ketergantungannya pada bantuan asing dan mengamankan kelangsungan hidupnya sebagai negara yang berdaulat semakin jauh dari pandangan.

Satu-satunya harapan Timor Leste untuk menyelamatkan impiannya tersebut kini bergantung pada pinjaman China, yang ternyata hanya sudi diberikan oleh China dengan syarat yang justru paling ditakuti oleh Australia.

Melansir Asia Review (26/9/2020) dalam artikel berjudul 'COVID-19 wipes out East Timor's dreams of oil and gas riches', sejak memperoleh kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002, negara termuda dan termiskin di Asia Tenggara telah berduel dengan perusahaan minyak serta tetangganya yang jauh lebih besar, Australia, untuk menguasai mayoritas Ladang Gas 'Greater Sunrise'.

Dari ladang gas tersebut, 70% di antaranya terletak di perairan teritorial Timor Lorosae, dan sisanya 30% di perairan Australia.

Menurut perkiraan, ada cadangan lebih dari 5 triliun kaki kubik (141,5 miliar meter kubik) gas alam dan 226 juta barel minyak, Greater Sunrise bernilai sekitar $ 50 miliar sebelum pandemi melanda.

Sementara itu, pahlawan kemerdekaan Xanana Gusmao, sekaligus presiden pertama dan mantan perdana menteri Timor Leste, telah mengusulkan dan memperjuangkan proyek Tasi Mane senilai $ 18 miliar.