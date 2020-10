VIDEO - Sedihnya Kucing Imut Berjalan Mengesot, Diduga Lumpuh Akibat Disiksa Manusia

SERAMBINEWS.COM - Seekor kucing lumpuh setelah disebut disakiti oleh manusia, mengesot karena kaki belakang tidak bisa dipergunakan, membuat sedih warganet.

Seperti seekor kucing kesakitan mengesot viral di media sosial TikTok.

Postingan ini diunggah oleh @abbie_644, Kamis (1/10/2020),

"This is a stray cat,it has been rescued so far,it is a happy life in the new home (Ini adalah kucing liar, Ia telah diselamatkan, ini merupakan kehidupan bahagia di rumah baru)," tulisnya.

Pada video yang dibagikan berdurasi 14 detik, kucing malang terlihat hanya bisa menggunakan dua kaki depannya saja.

Sementara dua kaki belakangnya dalam keadaan lumpuh, sehingga ketika berjalan, kucing ini mengesot.

Menurut pemilik akun, kucing ini diselamatkan diantara beberapa kucing lain di jalanan beberapa waktu lalu.

Pengguna TikTok @abbie_644 turut mengecam, atas tindakan yang dilakukan manusia pada kucing ini.

Sampai hari ini, Minggu (4/10/2020), video tersebut telah disaksikan hampir 150 ribu tayangan dan mendapat berbagai respon dari warganet.

Sebagian besar pengguna TikTok menyebut, tidak tega dan sangat sakit hati, melihat keadaan kucing yang disebut disiksa oleh manusia.

Pun yang mengecam dan berharap manusia yang menyiksa kucing itu, bisa segera ditangkap, untuk mempertanggunghjawabkan kelakuannya.

Serambinews.com/Syamsul Azman

