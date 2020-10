Tomita Kosei Pengisi Suara Asli Doraemon yang Pertama Meninggal Dunia akibat Stroke

SERAMBINEWS.COM - Pengisi suara asli karakter kartun Doraemon, Tomita Kosei meninggal dunia di usia 84 tahun.

Kosei meninggal pada 27 September 2020 akibat penyakit stroke yang diidapnya. Agensinya mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut.

"Tomita Kosei (usia kematian 84 tahun) meninggal dunia pada 27 September di tahun kedua Reiwa (2020) karena stroke," kata agensi, dikutip dari Kompas.com.

Ia merupakan pengisi suara pertama Doraemon ketika serial animasi populer itu debut pada 1973.

Setelah itu, dia digantikan oleh rekannya, Masako Nozawa.

Pergantian itu menyebabkan kegemparan di antara penggemar Doraemon saat itu.

Bukan hanya menjadi pengisi suara Doraemon, Kosei juga merupakan pengisi suara sejumlah serial animasi populer.

Di antaranya, Astro Boy dan Detektif Conan.

Di dunia film, Kosei pernah menjadi pengisi suara untuk film Hollywood Kung Fu Panda dan While You Were Sleeping untuk penonton di Jepang.

Aktor pengisi suara ini dianugerahi Merit Award di Penghargaan Seiyu ke-3 pada 2009 di Teater UDX di Akihabara, Tokyo.

Tomita Kosei dan karakter kartun Doraemon.(Weibo and Cartoon research/channelnewsasia)

• Pemuda Buang Foto Mantan Kekasihnya ke Laut, Ternyata Si Cewek Sudah 4 Tahun Jadi Milik Pria Lain

• Jemput Putrinya di Kantor Satpol PP, Ibu Pingsan Lihat Alat Kontrasepsi: Saya Gak Tahu Dia Jual Diri