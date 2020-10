Hari Ini, Program Wali Kota Menjawab Angkat Tema The Most Lovable City

* Wali Kota Harap Dukungan Warga Banda Aceh Lewat Sosmed

BANDA ACEH - Hari ini, Rabu (6/10/2020), Pro­gram ‘Wali Kota Menjawab’ kembali mengudara lewat 10 stasiun radio di Banda Aceh. Di ‘Wali Kota Men­jawab’ edisi Oktober ini akan mengangkat tema ‘We Love Banda Aceh For The Most Lovable City’.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman akan tampil sebagai narasum­ber. Pada acara ini, Wali Kota Aminullah akan men­yampaikan secara detail terkait kampanye We Love Cities yang digelar World Wildlife Fund (WWF).

Banda Aceh saat ini tel­ah berhasil menembus 10 besar, bersaing dengan ko­ta-kota lainnya dari 26 neg­ara di dunia, seperti Paris, Los Angeles, Buenos Aries hingga Mexico City untuk meraih predikat The Most Lovable City, kota yang pal­ing dicintai se-dunia. Dari Indonesia, ada Jakarta dan Balikpapan yang juga men­jadi kompetitor ‘Kota Gem­ilang’ dalam program ini.

Wali Kota berharap kampanye terus dilaku­kan secara masif lewat media sosial dengan cara mengupload status yang menyertakan hast­ag #welovebandaaceh se­banyak-banyaknya. Ia juga meminta warga kota mem­berikan dukungan lewat vote melalui link https://welovecities.org/IN/ban­da-aceh/.

“Mari kita beri dukun­gan lewat akun media sosial kita masing-masing, baik IG, FB maupun Twitter. Ser­takan #welovebandaaceh di setiap status yang diupload. Dan jangan lupa berikan vote dengan meng-klik link https://welovecities.org/IN/banda-aceh/,” ajak Aminul­lah.

Kampanye global di media sosial ini bertujuan mengangkat beragam solu­si dalam mewujudkan kota berkelanjutan dan memobil­isasi dukungan publik un­tuk inisiatif-inisiatif terse­but.

Banda Aceh menjadi salah-satu kota di dunia yang dipilih WWF untuk program ini setelah mengisi form platform internasional perubahan iklim pada pro­gram one planet city chal­lenge (OPCC) oleh ICLEI-WWF pada pertengahan Tahun 2019 di Jakarta.

Dalam program ini, seluruh kota peserta di­minta menampilkan keung­gulannya masing-masing dalam upaya mengatasi pe­rubahan iklim yang dapat mencakup berbagai sektor, seperti energi, transportasi, limbah, bangunan hingga pangan.(hba/*)