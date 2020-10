TNI AL dan Pasukan Beladiri Jepang Adu Kekuatan Armada Perang di Laut Natuna Utara

Laporan Zaki Mubarak

SERAMBINEWS.COM, KEPRI - TNI AL dan kapal perang milik Pasukan Beladiri Jepang (JMSDF) menggelar latihan bersama berupa Passing Exercise (Passex) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), barat daya Pulau Jemaja hingga keluar dari Perairan Natuna Utara, Selasa (6/10/2020) kemarin.

Dalam latihan tersebut, TNI AL menugaskan unsur gelar operasi BKO Gugus Tempur Laut Koarmada I (Guspurla Koarmada I) yaitu KRI John Lie-358 dan KRI Sutanto-377. Sementara JMSDF melibatkan unsur JS KAGA (DDH 184) dan JS Ikazuchi (DD 107).

Gugus Tempur kedua negara yaitu TNI AL dan JMSDF KEMUDIAN melaksanakan Rendezvous (RV) di ZEEI Barat Daya Pulau Jemaja.

Lalu dilanjutkan melaksanakan salute and greetings antara Danguspurla Koarmada I, Laksma TNI Dato Rusman dengan Rear Admiral Konno Yasushige Commander of Escort Flotilla 2.

Komandan Guspura Koarmada I menyampaikan salam hormat dan selamat datang kepada Commander of Escort Flotilla 2 JMSDF di perairan ZEEI.

• 121 Istri Ajukan Cerai Gugat ke Mahkamah Syariah Idi dalam 6 Bulan Terakhir, Penyebabnya Dominan Ini

• Dua TKA Asal Korsel di Proyek PLTA Peusangan Positif Covid-19, Begini Langkah Gugus Tugas

• Kirim Foto Bugil Lewat Messenger, Pelaku Ancam Lapor ke Polisi dan Peras Korban Rp 130 Juta Lebih

Latihan dilanjutkan dengan komunikasi menggunakan isyarat bendera (Flaghoist) yang dipimpin oleh KRI John Lie-358, dan latihan RAS Approach/RASAP yaitu prosedur manuver dalam pemindahan logistik yang dipimpin oleh JS KAGA.

Kemudian dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan pertukaran cinderamata antara Danguspurla Koarmada I dan Komandan KRI John Lie dengan RADM Konno dan JS KAGA, serta antar Komandan KRI Sutanto dengan JS Ikazuchi.

Materi latihan dilanjutkan dengan Manuver Taktis/Tactical Maneuver (TACMAN) yang dipimpin oleh KRI Sutanto dan diakhiri dengan Farewell Pass.

Pada akhiri latihan, RADM Konno Yasushige, Commander of Escort Flotilla 2 mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Danguspurla Koarmada I dan kedua unsur KRI yang terlibat dalam latihan tersebut.

Komandan Guspurla Koarmada I, Laksma TNI Dato Rusman menyampaikan, militer Indonesia, khususnya TNI AL sangat senang bertemu dan latihan bersama dengan JMSDF.

• Diminta Nyanyi Garuda Pancasila, Pemuda Ini Malah Bawa dengan Nada Balonku Ada 5, Ternyata Tak Hafal

• VIDEO - Momen Lengkap Saat Rudal-rudal Militer Armenia Menghantam Kota Ganja

• Mahasiswa Robohkan Pagar Kantor Gubernur Jawa Tengah, Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh

"Berlatih dengan Angkatan Laut negara sahabat yang profesional untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjaga stabilitas kawasan," ujarnya.

Secara terpisah, Panglima Koarmada I Laksamana Muda, TNI Abdul Rasyid K SE MM melalui rilis kepada Serambinews.com, Rabu (7/10/2020), menyampaikan, pada masa pandemi Covid-19, TNI AL dalam hal ini Koarmada I secara aktif melakukan peran diplomasi militer.

“Salah satunya melaksanakan latihan bersama dengan negara-negara sahabat menggunakan metode Passing Exercise untuk mempererat hubungan internasional dan menjaga stabilitas di kawasan,” demikian Abdul Rasyid.(*)