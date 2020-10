Aktivis Ekstremis Arab Saudi, Saeed Al-Ghamdi, Anti Modernitas dan Anti Pemikiran Bebas

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Aktivis ekstremis Arab Saudi Saeed bin Nasser Al-Ghamdi tidak menampilkan dirinya hanya sebagai pengkhutbah yang mendukung gerakan Salafi-Jihadi Sururisme.

Penghubung antara Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda dan kemudian, Daesh atau ISIS.

Dia juga tidak hanya menampilkan dirinya sebagai aktivis ekstremis yang menghasut kebencian terhadap aliran pemikiran politik dan agama lainnya.

Seperti liberalisme, nasionalisme, kiri dan Syiah yang secara khusus dia serang dan dibenci.

Al-Ghamdi mewujudkan semua itu dan lebih banyak lagi, dan kebencian lahiriahnya terhadap Barat, terutama AS, terkenal melalui buku-bukunya, yang menganjurkan intoleransi, penolakan, dan kekerasan terhadap ideologi lain.

“Dia sedang dipromosikan oleh para ekstremis di luar negeri sebagai seorang pemikir, namun mewakili model kontradiksi dan retorika ganda yang dialami banyak ekstremis di Teluk dan Dunia Arab," kata pakar Ekstremisme, Hani Nasira kepada Arab News, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Ketua Liga Dunia Muslim Kecam Ekstremis, Tanggapan Atas Pidato Separatisme Islam Presiden Prancis

Dia telah menyebarkan racun kebencian terhadap demokrasi, modernitas, dan kebebasan.

Ini terlihat jelas dalam bukunya yang pertama dan paling terkenal, "The Decadal Deviation in the Literature and Ideology of Modernity".

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2003, buku setebal 2.000 halaman itu mengecam literatur modern yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran Barat.

Al-Ghamdi menggambarkan sastra modern sebagai penyimpangan ideologis dari Islam dan meyakini bahwa itu adalah bagian dari persekongkolan melawan agama.