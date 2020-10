Unik bin Aneh, Wanita Ini Simpan Semua Nyamuk yang Dibunuh, Tulis Angka 1 dan Seterusnya

SERAMBINEWS.COM - Hidup di negara tropis, tidak mungkin tidak membenci nyamuk.

Sangat risih memang ketika nyamuk mengigit dan meninggalkan benjolan yang menyakitkan dan gatal di seluruh tubuh Anda.

Pernahkah Anda menemukan postingan yang membuat Anda merasa berbeda? Misalnya, mereka mungkin membuat Anda bertanya-tanya.

Baru-baru ini, seorang seniman muda dari Delhi, India membagikan postingan di internet sembari memamerkan koleksi mayat nyamuk miliknya.

Wanita tersebut membuat katalog dan menyimpan puluhan nyamuk yang telah dia bunuh.

Pemilik nama Shreya @zynapsed, awalnya tengah mengikuti tren viral saat ini 'How it started how it's going (Bagaimana itu dimulai vs bagaimana itu terjadi)' di Twitter.

Baca juga: Foto Viral Bayi Baru Lahir Melepas Masker Dokter, Simbol Harapan di Tengah Pandemi Covid-19

Ia pun membagikan dua gambar di Tweetnya.

Salah satu gambar menunjukkan seekor nyamuk mati dengan teks “Broooo, saya baru saja menangkap seekor macchar” tertulis di atasnya.

Baca juga: Telkomsel akan Beri Uang Rp 5 Juta untuk Nomor Akhiran Ini, Kamu Termasuk? Berikut Caranya

Dalam gambar kedua, kita dapat melihat bahwa wanita tersebut telah 'mendokumentasikan' 87 nyamuk yang diduga telah dibunuhnya dan didokumentasikan ke dalam sebuah buku.