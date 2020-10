Awal Mula Chef Renatta Moeloek Jadi Juri MasterChef: Sempat Merasa Dijebak dan Dibohongi

SERAMBINEWS.COM - Selebriti chef Rennatta Moeloek baru-baru ini menceritakan awal mula dipercaya untuk menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat memasak di salah satu program stasiun televisi swasta, MasterChef Indonesia.

Lewat pengakuannya, chef Renata membeberkan alasannya untuk bergabung dalam program tersebut.

Melalui kanal YouTube Arnold Poernomo, baru-baru ini Renatta Moeloek mengungkapkan dengan gamblang di hadapan chef Arnold Poernomo.

Dalam pengakuannya, Renatta Moeloek sempat merasa dijebak dan dibohongi.

Lewat perbincangan keduanya di kanal YouTube yang berjudul 'HARTA TAHTA CHEF RENATTA - ARNOLD POE'.

Arnoeld Poernomo awalnya menanyakan bagaimana reaksi awal Renatta Moeloek saat dipercayai menjadi juru masak di salah satu program yang ditayangakan stasiun televisi itu.

"Bagaimana rasanya diundang dan juga menjadi juri di MasterChef Indonesia di waktu season ke 5 ini?," tanya chef Arnold.

Dalam pengakuannya, mantan Dikta dari band Yovie & Nuno ini mengungkapkan jika pada saat itu dirinya baru merasakan pertama kali masuk televisi Indonesia.

"Jujur waktu itu i have no clue how too feel. Karena itukan sebelum masterChef itu gue sama sekali belum pernah ada di TV.