Via Vallen Minta Maaf & Video Minta Ditakedown, Akui tak Tahu Konsep Video Klipnya Mirip Artis K-Pop

Via Vallen.

SERAMBINEWS.COM - Nama penyanyi dangdut Via Vallen menjadi perbincangan di jagat media sosial, namanya juga sempat menjadi trending topik Twitter hari ini, Sabtu (24/10/2020).

Menduduki posisi trending populer kesembilan di Twitter, nama Via Vallen ramai diperbincangkan hingga lebih dari 9.000 tweet.

Usut punya usut, Via Vallen dikecam netizen setelah video klip terbarunya dengan Dyrga Dadali yang berjudul 'Kasih Dengarkanlah Aku' dianggap menyontek konsep video klip penyanyi K-Pop, IU atau nama panggung artis korea Lee Ji-Eun.

Video klip terbaru Via Vallen yang baru saja diluncurkan kemarin Jumat (23/10/2020) dinilai mengikuti hampir seluruh bagian scene yang ada dalam video musik IU berjudul "Above the Time".

Dengan banyaknya penggila K-Pop di Tanah Air, Via Vallen langsung menjadi sorotan dan diserang netizen.

Via Vallen pun dinilai sebagai parodi oleh fans garis keras artis Korea IU tersebut karena dinilai blak-blakan telah menjiplak.

Mayoritas netizen langsung menyerang habis-habisan Via Vallen, termasuk media sosial Twitter hingga saat ini masih menjadi trending Twitter.

Penulusuran redaksi Serambinews.com, video klip Via Vallen telah ditonton lebih dari 145 ribu kali tayangan setelah diproduksi di bawah naungan Ascanda Music Indonesia.

Lewat kolom komentar Channel YouTube Ascanda Music, video Via Vallen telah dikomentari lebih dari 12 ribu kali dari para warganet.