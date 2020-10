Bill Gates Ulang Tahun ke-65: Ini Fakta tentang Pendiri Microsoft sekaligus Orang Terkaya di Dunia

SERAMBINEWS.COM - Hari ini 28 Oktober 2020, Bill Gates merayakan ulang tahun ke-65.

Bill Gates selama bertahun-tahun bertengger di urutan pertama dalam daftar orang paling kaya di dunia.

Meskipun ia di Drop Out dari kampusnya namun ia merupakan bos dan pendiri dari Microsoft sebuah perusahaan perangkat Lunak terbesar di dunia.

Mengutip dari Boldsky, berikut deretan fakta Bill Gates sosok pendiri perusahaan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya.

Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia.

Biografi Bill Gates

Bill Gates (William Henry Gates III) lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington.

Ia adalah adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Dia adalah konglomerat bisnis Amerika, investor, dermawan, penulis, kemanusiaan, dan pendiri utama perusahaan perangkat lunak, Microsoft Corporation.

Bill Gates adalah putra dari William H Gates Sr, yang merupakan salah satu ketua dari Bill and Melinda Gates Foundation yang berbasis di Seattle dan ibunya Mary Maxwell Gates, yang merupakan wanita pertama di dewan direksi First Interstate Bank of Washington dan bekerja di dewan perusahaan besar seperti Unigard Security Insurance Group; Perusahaan Telepon Pacific Northwest Bell, yang menjadi Komunikasi AS WEST; dan KIRO Incorporated.

